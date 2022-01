Valência anuncia chegada de Moriba por empréstimo do Leipzig

Moriba foi apresentado esta sexta-feira no Valência

Ilaix Moriba vai atuar no Valência até ao final da temporada, após apenas seis jogos pelo Leipzig

O Valência anunciou esta sexta-feira a chegada de Ilaix Moriba, médio guineense de 19 anos, por empréstimo do Leipzig até ao final da época.

Formado no Barcelona, Moriba é visto como uma das maiores promessas do futebol mundial e trocou o Barcelona pelo Leipzig no verão passado a troco de 22 milhões de euros.

Pelos alemães foi pouco utilizado e procura reaver minutos em campo no Mestalla, onde atuam os portugueses Gonçalo Guedes e Thierry Correia.