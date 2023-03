Valderrama imita Messi e atira-se a Juanfer Quintero: "Este 'gajo' é 'bobo'"

Antigo craque da Colômbia questionou a condição física do antigo jogador do FC Porto e utilizou a célebre palavra que Messi chamou a Weghorst

O ex-FC Porto Juanfer Quintero está na concentração da Colômbia, mas não jogou contra a Coreia do Sul por estar alegadamente lesionado, o que suscitou uma reação de Carlos Valderrama que faz lembrar Messi no Mundial do Catar.

"Este gajo é bobo", atirou o antigo médio da seleção colombiana, na Win Sports, atirou, questionando a sua lesão. "Primeiro está a seleção, primeiro é o país. Mas se vou jogar contra o Santa Fé e me lesiono não posso ir à seleção. Este é 'bobo'. Então e assim vou para não poder jogar? Não percebo. Se quer ser 'bobo', é 'bobo'", afirmou.

Juanfer Quintero está atualmente no Junior Barranquilla.