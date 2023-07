Vai reforçar Real Madrid em 2024 e revela: "O meu nome ia ser Di Stéfano"

Endrick, avançado de 16 anos do Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, vai reforçar o Real Madrid em 2024.

Anunciado em dezembro como reforço do Real Madrid para 2024, a troco de 60 milhões de euros, Endrick, jovem avançado do Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, concedeu esta quinta-feira uma entrevista ao jornal Marca, onde revelou o que o levou a escolher assinar pelo gigante merengue, aos 16 anos.

"O Real Madrid é uma equipa que me encanta, que cresci a ver jogar. Eu cresci a ver os ídolos do Real Madrid. Até há uma anedota divertida que vou contar. O meu nome não ia ser Endrick, ia ser Di Stéfano, que foi jogador do Real Madrid. Então, fui procurar sobre isso. Também olhei para os brasileiros que jogaram [no clube] como Ronaldo e agora Vinícius, Rodrigo, Éder [Militão]... Como vi os meus ídolos a jogar ali e a história do Real Madrid, interessei-me cada vez mais. Vi como um desafio para mim tentar jogar no Real Madrid, que foi a equipa que sempre quis", explicou.

Antes de ter sido fechado nos merengues, Endrick também chegou a ser apontado pela imprensa a outros tubarões, entre os quais o Barcelona, PSG e Chelsea. Questionado sobre esse interesse, o avançado brasileiro reforçou que só teve olhos para os "blancos".

"Para mim, nada me importava mais do que o Real Madrid. Sendo honesto, sempre que havia alguma equipa, eu perguntava: 'O que se passa com o Real Madrid? Vou para lá? Vou ter a oportunidade de escolher o Real Madrid?' Só quis ir para o Real Madrid em todos os momentos e só queria saber se estavam interessados em mim. Para mim, o preço não importava, só queria cumprir o meu sonho de infância e o sonho do meu pai e da minha família: jogar no maior clube da Europa e na equipa em que esteve o meu ídolo, Cristiano Ronaldo", finalizou.

Em 2023, Endrick soma sete golos em 29 jogos pelo Palmeiras, onde já conquistou um Brasileirão e uma Supertaça do Brasil.