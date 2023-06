Vai ganhar quatro vezes mais, mas ter-se-á desfeito em lágrimas ao saber

Sandro Tonali, 23 anos, vai trocar o Milan pelo Newcastle

Estará muito perto de trocar o Milan pelo Newcastle, numa mudança que lhe fará ganhar quatro vezes mais, de acordo com a imprensa desportiva internacional, mas, de acordo com o jornal italiano "La Repubblica", tal transferência não será do seu total agrado.

Falamos de Sandro Tonali (23 anos) que, segundo as mesmas informações, ter-se-á desfeito em lágrimas ao saber que o clube transalpino terá decidido aceitar a oferta do emblema inglês.

Os italianos terão feito o jogador - que nas últimas semanas havia deixado claro que desejava continuar em Itália - saber que precisam do dinheiro da transferência, algo como 80 milhões de euros, que considerarão irrecusáveis.