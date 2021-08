"Vai doer ver Messi com outra camisola", admite Iniesta

Iniesta partilhou balneário com Messi durante muitos anos no Barcelona.

Em declarações à agência AFP, Andrés Iniesta admitiu que vai ser duro ver Messi com outra camisola que não a do Barcelona, porque o argentino "encarna a história do Barça".

"Vai doer vê-lo com outra camisola. O Leo encarna a história do Barça, depois de todos estes anos. (...) Não sei o que aconteceu internamente, nem como tudo sucedeu, mas o clube vai ter que se recuperar desta perda", atirou o espanhol, agora jogador do Vissel Kobe, do Japão.

"O Messi era tudo. É um jogador que transcende uma equipa. Nunca vi um jogador como ele e acho que não verei outro. Para fazer o que ele faz e por tanto tempo", disse ainda o espanhol.

Messi vai ser apresentado pelo PSG na quarta-feira de manhã, no Parque dos Príncipes, em Paris.