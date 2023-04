Vágner Love conquista 25.ª título aos 38 anos: "Têm que correr mais que eu!"

A idade não passa pelo avançado que brilhou no CSKA de Moscovo e agora está no Sport. Conquistou o título Pernambucano com uma grande exibição

Aos 38 anos, Vágner Love continua a ser sinónimo de golos. O avançado brasileiro brilha no Sport e acaba de conquistar o seu 25.º título da carreira, vencendo a final do Pernambucano.

Na final contra o Retrô, o Sport venceu por 2-0 e com um golo e uma assistência do veterano avançado que brilhou, sobretudo, no CSKA de Moscovo. Há quatro anos que o Sport não vencia qualquer título.

"Eu quando era mais jovem, eu via o cara mais velho correndo e falava meu irmão, tenho que correr mais do que esse cara. Hoje eu falo para os 'moleque': vocês não podem menos do que eu. Têm que correr mais do que eu", ironizou Vágner Love.