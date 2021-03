Uwe Neuhaus afastado do comando técnico do Arminia Bielefeld

O treinador foi demitido do comando técnico do Arminia Bielefeld.

Uwe Neuhaus foi demitido do comando técnico do Arminia Bielefeld, anunciou esta sez o 16.º e antepenúltimo classificado da Liga alemã, em posição de play-off de manutenção.

A saída de Neuhaus e do adjunto, Peter Nemeth, acontece numa altura em que a equipa está na zona vermelha, em igualdade pontual com o Hertha de Berlim, 15.º classificado, e quando tem um jogo a menos do que os rivais, como o clube da capital e o Mainz, primeiro em posição de descida direta, a um ponto.

Apenas um ponto conquistado nos últimos cinco jogos, conseguido com um empate a três bolas com o líder Bayern de Munique, ditou o despedimento de Neuhaus, que conseguiu promover este ano a equipa à "Bundesliga", mas não resistiu aos maus resultados, o último dos quais no sábado, com o Borussia Dortmund (derrota por 3-0).