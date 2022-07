Uruguai sonha com o regresso de Suárez: espanhóis dizem que é possível, mas improvável

Avançado tem o objetivo de marcar presença no Mundial do Catar

Luis Suárez, aos 35 anos, é um jogador livre no mercado, depois de duas temporadas no Atlético de Madrid e, no Uruguai, o Nacional, clube que o formou, sonha com o seu regresso.

No Twitter, vários adeptos do emblema de Montivideo aderiram à hashtag "#SuarezANacional", levando os espanhóis do jornal Marca a assegurarem que essa hipótese é real, ainda que improvável.

A fonte explica que, à medida que o mercado passa e Suárez não define o seu futuro, as probabilidades de um regresso ao país-natal ganham mais força, uma vez que as alternativas passam a ser cada vez mais reduzidas.

Acrescendo o facto de que o veterano pretende marcar presença no Mundial do Catar, a Liga uruguaia apresenta-se como uma opção mais humilde, mas também competitiva, para o jogador chegar à competição na máxima força.

Caso o regresso a casa de Suárez se confirme, o avançado terá de reduzir significativamente o salário, uma vez que o Nacional não consegue oferecer um vencimento "europeu".