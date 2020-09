Uruguai sem Cavani, mas com Coates e Darwin

A seleção seleção do Uruguai inicia com dois jogos a qualificação para o Mundial'2022

Sebastián Coates, central do Sporting, e Darwin Núñez, avançado do Benfica, integram a lista dos convocados do Uruguai para o início da fase de qualificação sul-americana para o Mundial"2022, que vai decorrer no Catar. Os rivais de Lisboa integram uma lista de 26 nomes elaborada pelo selecionador Óscar Tabárez tendo em vista os compromissos com o Chile (8 de outubro, em Montevideu) e Colômbia (13 de outubro, em Santiago do Chile).

Na convocatória há uma baixa de peso, pois Tabárez não chamou Cavani. O avançado, de 33 anos, esteve em negociações com o Benfica, mas exigências elevadas levaram a que o negócio abortasse, e continua sem clube, depois de ter acabado o contrato com o Paris Saint-Germain. Aliás, Cavani nem sequer aceitou prolongar o vínculo para participar na final-8 da Champions, em Lisboa.