Uruguai sagra-se campeão mundial sub-20 e responde às palavras de Mbappé

"Argentina e Brasil não fazem partidas de alto nível para chegar ao Mundial", disse o craque francês.

Um cabeceamento certeiro de Luciano Rodríguez, aos 86 minutos, valeu ao Uruguai um inédito título mundial de futebol de sub-20, na final com a Itália, em La Plata, na Argentina. Um momento histórico para o país da América do Sul e que foi aproveitado para dar troco a Mbappé.

Na memória dos uruguaios estão ainda as palavras do avançado internacional francês antes do Mundial do Catar. "Argentina e Brasil não fazem partidas de alto nível para chegar ao Mundial. Lá, o futebol não é tão avançado como na Europa. É por isso que os europeus vencem sempre", disse na altura o jogador do PSG.

E foi com estas palavras na memória que Ignacio Alonso, presidente da federação uruguaia, comentou o título. "Mbappé errou. Temos que ser mais positivos e pensar que somos muito fortes como continente porque o futebol nasceu aqui", afirmou, citado pelo jornal espanhol As.

"Mostrámos que podemos ser competitivos e que podemos vencer. Inquestionavelmente, derrotámos uma potência, uma equipa que venceu o Brasil. Vencemos países de todos os continentes. É histórico", vincou.

O Uruguai conquistou o cetro à terceira final, depois dos desaires de 1997, com a Argentina (1-2, na Malásia), e de 2013, com a França (0-0 após prolongamento e 1-4 no desempate por grandes penalidades, na Turquia).

Por seu lado, a Itália acabou, ainda assim, também com a sua melhor classificação de sempre, superando o terceiro posto de 2017, conquistado, curiosamente, face aos uruguaios, que bateram no desempate por penáltis (4-1), após 120 minutos sem golos.