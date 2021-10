Com três "portugueses" em campo, Uruguai e Colômbia empatam e podem complicar contas

Resultado em Montevidéu foi mau para as duas seleções.

Uruguai e Colômbia empataram empataram (0-0) na noite desta quinta-feira no estádio Parque Central, em Montevidéu. O resultado foi ruim para ambas as seleções, que vivem situações delicadas no apuramento para o Mundial de 2022.

Com o resultado nesta 11.ª jornada, o Equador (16 pontos e 19-11 em golos) ultrapassou o Uruguai (16 e 13-10) e destacou-se da Colômbia (14), que caiu para o quinto lugar, de play-off - só os quatro primeiros valem o apuramento direto -, depois do empate entre os dois conjuntos em Montevidéu.

Luis Suárez, que saiu ao intervalo - altura em que entrou o benfiquista Darwin Núñez, tal como Edinson Cavani -, falhou uma escandalosa ocasião na primeira parte, enquanto Zapata teve a maior perdida na segunda, após assistência de Luis Díaz.

O portista atuou os 90 minutos, num onze colombiano em que também esteve o companheiro de equipa Uribe (saiu aos 58, após ver o cartão amarelo, aos 50), enquanto o central sportinguista Coates foi suplente não utilizado nos uruguaios.

No outro encontro da 11.ª ronda, o Peru venceu em casa o Chile por 2-0, com tentos de Christian Cueva, aos 35 minutos, e Sergio Peña, aos 63, mantendo-se na corrida ao apuramento, ao ficar a um ponto do Paraguai, sexto, e três da Colômbia, quinta.

Por seu lado, o Chile, campeão sul-americano em 2015 e 2016, antes da vitória Argentina de 2021, manteve-se no oitavo posto, com apenas sete pontos. Atrás, seguem apenas a Bolívia, com seis pontos, e a Venezuela, com quatro.

A zona sul-americana volta a ter jogos no domingo - dia marcado para a realização da quinta jornada, que estava em atraso -, merecendo destaque a receção da Colômbia ao Brasil e a receção da Argentina ao Uruguai.