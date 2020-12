Uros Racic não melhora das tonturas

Médicos do Valência estão a ficar preocupados

O sérvio Uros Racic saiu a meio do treino desta segunda-feira do Valência, ao sentir vómitos e tonturas, o que, aliás, já tinha acontecido no dia anterior.

O médio que jogou no Famalicão já tinha ficado ausente no último jogo do Valência pelas mesmas razões. Regressou aos treinos no sábado, mas no domingo, tal como hoje, saiu a meio. Neste momento está em dúvida para defrontar o Granada.

A equipa médica do Valência vai fazer exames para perceber do que se trata, mas, segundo o jornal "Superdeporte", a preocupação é evidente.