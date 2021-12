Uribe, Taremi e Otamendi entre os 50 jogadores com mais experiência adquirida em 2021

Classificação elaborada pelo CIES, cuja versão final será apresentada em janeiro do próximo ano, é integrada por um quinteto português. Pódio é dominado por defesas

Matheus Uribe e Mehdi Taremi, médio e avançado do FC Porto, e Nicolas Otamendi, defesa do Benfica, integram um ranking composto pelos 50 jogadores, cinco deles portugueses, que acumulam mais experiência em campo desde o início de 2021.

O colombiano ocupa a 43.ª posição da classificação definida pelo Observatório do Futebol, com uma atividade de 85,5, enquanto o colega de equipa iraniano está três lugares abaixo (85,3), logo abaixo do argentino da formação encarnada (85,4).

A classificação, baseada no "tempo de jogo dos futebolistas e o nível desportivo das equipas para as quais jogaram ou das competições em que participaram, de 1 de Janeiro a 1 de Dezembro de 2021", é liderada por David Alaba, defesa do Real Madrid e da Áustria, com Rúben Dias e Skriniar (Inter/Eslováquia) a fechar o pódio.

O defesa internacional português do Manchester City é o segundo jogador que mais experiência acumula em campo desde o começo deste ano, tendo uma atividade média de 106,0, num total de 5446 minutos entre clube e Seleção nacional.

Na mais recente classificação do Observatório de Futebol, há mais compatriotas do ex-central do Benfica. Bruno Fernandes (Manchester United) surge no 11.º lugar (98,0), Bernardo Silva (93,9) está no 16.º posto e João Cancelo (91,0) figura no 22.º.

O lote português presente neste ranking de 50 jogadores, que estará sujeito a alterações até ao final do ano de 2021, é completado por Cristiano Ronaldo, avançado do Manchester United e de Portugal, que ocupa o 39.º lugar (86,3).

Elaborada desde 2018, esta classificação foi vencida, primeiro, por Ivan Rakitic (Sevilha/Croácia) e Alisson Becker (Liverpool/Brasil)), depois por van Dijk (Liverpool/Países Baixos) e Ederson Moraes (Manchester City/Brasil) e, em 2020, por Robertson (Liverpool/Escócia) e Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica).)

O ranking final será divulgado pelo Observatório do Futebol em janeiro de 2022.