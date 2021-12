Uribe e Cuadrado reagem a escândalo no futebol colombiano: "Uma vergonha..."

Unión Magdalena conquistou promoção com reviravolta suspeita na compensação e gera revolta na Colômbia.

O caso a envolver a suposta viciação de resultado a envolver as equipas do Unión Magdalena e do Llaneros, da Colômbia, está a provocar revolta em futebolistas, adeptos e dirigentes do futebol daquele país sul-americano. Entre aqueles que não deixaram de comentar o caso está Matheus Uribe, médio do FC Porto.

Para o internacional colombiano, o caso foi "uma vergonha para o futebol da Colômbia". Outro jogador a usar as redes sociais para se pronunciar foi Cuadrado, médio da Juventus. "Que falta de respeito este golo do Unión", escreveu.

O Unión venceu o jogo por 2-1 em visita ao Llaneros, com uma reviravolta conquistada aos 90+4' e 90+6'. A vitória garantiu a promoção da equipa à primeira divisão da Colômbia. Seria um roteiro épico, não fosse a clara passividade da equipa adversária nos golos.