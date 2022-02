Urawa Red Diamonds bate Kawazaki Frontale e conquista a Supertaça do Japão

Redação com Lusa

O Urawa Red Diamonds, detentor da Taça do Imperador do Japão, conquistou este sábado a Supertaça japonesa, ao bater o bicampeão em título Kawasaki Frontale por 2-0, num embate disputado em Yokohama.

O médio Ataru Esaka foi o herói do conjunto de Saitama, comandado pelo espanhol Ricardo Rodríguez, ao marcar os dois golos do encontro, um na primeira parte, aos sete minutos, e outro na segunda, aos 81.

O Urawa Red Diamonds, que foi sexto classificado no último campeonato e venceu a Taça do Imperador com um triunfo na final sobre o Oita Trinita por 2-1, repetiu o sucesso de 2006.