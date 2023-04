Upamecano falhou no City-Bayern e é alvo de insultos racistas nas redes

Bayern denunciou a situação e saiu em defesa do seu atleta

O internacional francês Dayot Upamecano teve uma noite negra no Manchester City-Bayern (3-0) e como consequência foi alvo de inúmeros insultos racistas nas redes sociais.

O Bayern de Munique denunciou a situação e colocou-se do lado do atleta, condenando os agressores por trás do teclado.

Já antes o clube bávaro tinha defendido outro atleta seu em situação semelhante, nomeadamente Coman após a final do Mundial entre a Argentina e a França.