United volta a triunfar após reviravolta e com ajuda de Bruno Fernandes

Internacional português saiu do banco ao intervalo e assistiu Pogba.

O Manchester United triunfou este sábado no terreno do West Ham, por 3-1, depois de ter chegado ao intervalo a perder por 1-0.

Foi a quinta vitória fora de casa e a quinta após reviravolta no marcador.

Soucek abriu o marcador aos 38 minutos para os anfitriões, mas Pogba (aos 65 minutos), após assistência de Bruno Fernandes, Greenwood (68'), após cruzamento de Alex Telles, e Rashford (78'), após grande abertura de Juan Mata, marcaram para os red devils e carimbaram a reviravolta.

Bruno Fernandes e Rashford saíram do banco ao intervalo, enquanto Mata, que também esteve envolvido na reviravolta, entrou aos 62 minutos, ainda antes do golo do empate.

Com este resultado, o Manchester United ocupa o quarto lugar da Premier League, com 19 pontos, os mesmos do Chelsea (terceiro), e mais um do que Manchester City e Leicester.