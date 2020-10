United quer Sancho mas Dortmund não cede: "Isto não vai mudar em três dias"

O diretor desportivo do clube alemão deixou as intenções bem claras

Jadon Sancho, avançado do Borussia Dortmund está na lista de compras do Manchester United, mas o negócio parece cada vez mais improvável, em contagem decrescente para o fim do mercado de transferências.

Michael Zorc, diretor desportivo do emblema alemão, deixou as intenções bem claras. "Claro que conversámos sobre isso com o Manchester, mas já dissemos tudo o que há a dizer sobre o assunto. Isso não vai mudar em três dias", vincou o dirigente do Dortmund.

De acordo com a cadeia britânica Sky Sports, o United subiu a parada até aos 100 milhões de euros pela contratação Sancho, 20 anos, mas não terá sido suficiente para convencer os germânicos.

Entretanto, o jogador inglês está em dúvida para a partida deste sábado com o Friburgo. De acordo com o treinador, Lucien Favre, Sancho está com uma constipação.