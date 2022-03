United foi goleado pelo City e há quem não tenha dúvidas: "É embaraçoso..."

Resposta dada pelos "red devils" ao terceiro golo dos "citizens" foi alvo de críticas.

O Manchester United saiu no domingo goleado do estádio Etihad pelo Manchester City, 4-1, em jogo da 28.ª jornada da Premier League em que até chegou ao intervalo com tudo em aberto (2-1 para o City, com um bis de Kevin de Bruyne - Jadon Sancho marcou para o United).

No entanto, o segundo tempo foi dos citizens, que acabou por fixar o resultado final com um bis de Mahrez. A exibição da formação comandada por Ralf Rangnick, principalmente após o 3-1, foi alvo de várias críticas, entre elas a de Gary Neville, antigo jogador dos "red devils" e atual comentador da "Sky Sports".

"A resposta do Manchester United ao 3-1 foi embaraçosa. 92 por cento de posse de bola para o City? Eles desistiram. Estão a andar pelo campo. Isto não chega. O marcador não é o problema. A resposta ao 3-1 é que é. Eles atiraram a toalha ao chão", começou por dizer.

"O City jogou de forma brilhante na segunda parte, mas o esforço e a intensidade do United nos últimos 20 minutos simplesmente não existiu. Não há queixas, o City esteve magnífico, principalmente na segunda parte. Mas como adepto do Manchester United, é embaraçoso. Os últimos 25 minutos foram uma desgraça", concluiu Neville.

De recordar que Cristiano Ronaldo não esteve no dérbi, alegadamente por lesão.