United fez proposta de 22.500 euros por semana, mas levou uma nega

Garnacho com a camisola do Manchester United

Alejandro Garnacho recusou proposta de renovação, segundo informam em Inglaterra.

O Manchester United não está com vida fácil para renovar contrato com Alejandro Garnacho. O jovem avançado de 18 anos, que termina o atual vínculo em 2024, recusou a proposta de renovação apresentada, segundo informa o The Independent.

De acordo com a publicação, em cima da mesa estavam 22.500 euros por semana, um valor bem superior ao que Garnacho recebe atualmente: cerca de 7.900 euros.

Real Madrid e Juventus são apontados como clubes atentos ao jogador, que esta temporada leva dois golos e quatro assistências em 15 partidas pelos red devils.

Garnacho nasceu em Espanha, mas é internacional jovem pela Argentina.