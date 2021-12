United e Pogba: sucessor estará definido num negócio superior a 58 milhões

Imprensa inglesa volta a adiantar um possível sucessor do francês no plantel da próxima época.

Em final de contrato, e atualmente afastado das opções devido a lesão, Paul Pogba terá, ao que tudo indica, outro destino na próxima temporada e o Manchester United está já a trabalhar num sucessor.

Este domingo, o jornal "The Sun" adianta que o favorito a ocupar o lugar do francês do plantel é John McGinn. Trata-se de um escocês de 27 anos que se tem cotado como uma das grandes figuras do Aston Villa, estando na lista de prioridades do treinador Ralf Rangnick. De acordo com a publicação, um eventual negócio será feito por um valor superior a 58 milhões de euros.

McGinn já esteve, em 2019, na agenda do United. Esta época leva 13 jogos realizados e três golos marcados.