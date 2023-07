United anuncia um acordo milionário numa pré-época até aqui para esquecer

Clube inglês renovou a parceria com a Adidas.

Manchester United e Adidas anunciaram esta segunda-feira a renovação do contrato de patrocínio entre as duas partes. Embora não tenham sido revelados, de forma oficial, detalhes sobre o novo acordo, a imprensa inglesa adianta que o mesmo é válido por dez anos e por 105 milhões de euros por temporada.

"A relação entre o Manchester United e a Adidas é uma das mais icónicas do desporto mundial, forjada por meio de um compromisso compartilhado com estilo, talento e, o mais importante, alto desempenho. Com suas raízes na década de 1980, nossa parceria foi reinventada na última década com alguns dos designs e tecnologias mais inovadores em roupas desportivas. Agora estamos ansiosos para renovar esta poderosa parceria novamente até ao final desta década e na década de 2030", afirmou Richard Arnold, CEO do Manchester United.

"Estamos extremamente orgulhosos por anunciar a extensão do contrato com o Manchester United. Adidas e Manchester United são duas das marcas mais importantes do futebol internacional e é muito natural para nós continuarmos a nossa cooperação. Vamos combinar tradição e inovação para agradar a jogadores e adeptos", comentou, por seu lado, Bjorn Gulden, CEO da Adidas.

Recorde-se que este anúncio surge pouco depois de os red devils terem somado a terceira derrotada seguida na pré-época, frente ao Dortmund (2-3), nos Estados Unidos. Antes, tinham perdido com Real Madrid (0-2) e Wrexham (1-3).