Union vence dérbi de Berlim e passa aos quartos da Taça da Alemanha

O Union Berlim venceu esta quarta-feira 3-2 em casa do rival Hertha no dérbi da capital, passando aos quartos de final da Taça da Alemanha, a que também chegaram o Leipzig, o Friburgo e o Hanover 96.

No jogo grande do dia na Taça, um remate acrobático de Voglsammer, aos 11 minutos, adiantou os forasteiros no marcador, que se avolumou com dois autogolos: um para o Union, de Stark, aos 50, e outro para o Hertha, quatro minutos depois, por Rani Khedira.

Knoche sentenciou a partida, aos 55, pondo fim a cinco minutos frenéticos em Berlim, de nada valendo o golo caricato de Serdar aos 90+5, e o Union segue para os quartos, fase em que não estará o Borussia Moenchengladbach, surpreendido pelo secundário Hanover 96.

O 12.º classificado da 2. Bundesliga valeu-se do jovem Beier, de 19 anos, que 'bisou' aos quatro e aos 51 minutos, além de um tento de penálti de Kerk, aos 36, para vencer por 3-0.

A jogar em casa, o Leipzig não teve dificuldades em afastar o Hansa Rostock, promovido este ano ao segundo escalão, graças a golos do dinamarquês Poulsen, aos seis, e do espanhol Olmo, aos 82. André Silva entrou ao intervalo.

No outro jogo do dia entre primodivisionários, o Friburgo, sexto classificado na Bundesliga, goleou em casa do Hoffenheim, vencendo por 4-1 graças a exibições inspiradas do italiano Grifo, que bisou aos 10 e aos 36, e do bósnio Demirovic, que assistiu Schade, aos 55, e fez ele mesmo o 4-1 final, já depois de um autogolo de Schlotterbeck (53) para a equipa da casa, aos 68.

O quadro dos quartos de final da Taça da Alemanha fica assim completo, com estes clubes a juntarem-se ao Bochum, da primeira divisão, e a Karlsruhe, Hamburgo e St. Pauli, da segunda.