Union, goleado de forma copiosa em Leverkusen, perde liderança da Bundesliga

Vitória clara por 5-0 do adversário do FC Porto na Champions ante o adversário do Braga na Liga Europa. Primeiro lugar é do Bayern, de forma isolada

Tarde de grande surpresa na Bundesliga, neste domingo. O Union de Berlim, que era líder à partida para a jornada, foi goleado por 5-0 pelo Bayer Leverkusen.

Os golos da equipa de Xabi Alonso foram todos marcados no segundo tempo. Diaby bisou, Andrich, Hlozek e Bakker também faturaram.

Com a derrota, o Union ofereceu a liderança isolada da Bundesliga ao Bayern de Munique, que passa a ter mais dois pontos do que o conjunto de Berlim.