Union Berlim perde com Augsburgo, mas continua em zona Champions

Redação com Lusa

Depois de seis jogos sem perder, cinco no campeonato (três vitórias e dois empates) e um na Taça da Alemanha, a equipa de Berlim, quarta classificada, foi surpreendida em casa do Augsburgo, emblema em fuga à zona de descida.

O Union Berlim perdeu este sábado na visita ao aflito Augsburgo, por 2-0, em jogo da 21.ª jornada da Liga alemã que pode abrir caminho ao Leipzig numa aproximação aos lugares de Liga dos Campeões.

O triunfo, com golos de Gregoritsch, aos 16 minutos, e Hahn, aos 59, permite ao Augsburgo subir provisoriamente ao 15.º lugar, fora da despromoção, mais ainda à espera da entrada em campo no domingo do Wolfsburgo, que tem menos um jogo.

Também na frente, o Friburgo, quinto classificado, perdeu hoje por 1-0 na deslocação ao campo do Colónia, que sobe a sexto e também fica a aguardar pela entrada em campo do Leipzig, com a formação de André Silva a visitar mais logo o campeão Bayern Munique.

Em outros jogos da tarde na "Bundesliga", o Eintracht Frankfurt (nono), com Gonçalo Paciência sem sair do banco, venceu na visita ao Estugarda (17.º), por 3-2.

Em jogo do meio de tabela, o Mainz (10.º) venceu o Hoffenheim (oitavo), por 2-0, e já num duelo entre equipas da zona inferior, Arminia Bielefeld (14.º), com o central luso Guilherme Ramos a titular, e Borussia Moenchengladbach (12.º) empataram a um golo.

A 21.ª jornada prossegue ainda este sábado com a receção do líder Bayern Munique ao Leipzig, enquanto para domingo estão agendados os jogos Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen e Wolfsburgo-Greuther Furth.