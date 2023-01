Union Berlin, com Diogo Leite, recupera segundo lugar na Bundesliga

O triunfo permitiu ainda ao Union recuperar o segundo lugar, provisoriamente nas mãos do Leipzig, que venceu na sexta-feira o Estugarda

O Union Berlin, com o defesa português Diogo Leite em campo, manteve a boa campanha na Bundesliga e recuperou a vice-liderança, ao vencer fora no dérbi com o Hertha, por 2-0.

Com um golo em cada parte, de Danilho Doekhi, aos 44 minutos, e de Paul Seguin, as 67, a equipa confirmou o favoritismo, diante de um Hertha que é 17.º e penúltimo classificado, com apenas três vitórias em 18 jornadas.

O triunfo permitiu ainda ao Union recuperar o segundo lugar, provisoriamente nas mãos do Leipzig, que venceu na sexta-feira o Estugarda (2-1), com a equipa de Berlim a ter agora os mesmos 36 pontos do líder Bayern.

O campeão alemão, que não vence há duas jornadas, empates com Colónia e Leipzig, tem menos um jogo, que disputa ainda este sábado em casa com o Eintracht Frankfurt, quinto classificado.