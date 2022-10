Union Berlim vence Dortmund e não pára de surpreender na Bundesliga

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redação com Lusa

Union Berlim vence Dortmund e cimenta liderança surpreendente da Liga alemã

O Union Berlim, próximo adversário do Braga na Liga Europa, consolidou a surpreendente liderança da Bundesliga, ao vencer por 2-0 na receção ao Dortmund, em jogo da 10.ª jornada.

A equipa anfitriã entrou praticamente a ganhar, com um golo marcado aos oito minutos pelo médio Haberer, que bisou aos 21, fixando o resultado de um jogo em que o defesa português Diogo Leite foi totalista no Union Berlim e o compatriota Raphael Guerreiro no Dortmund.

O clube da capital germânica aumentou de forma provisória para cinco pontos a vantagem sobre o Friburgo, que se desloca hoje ao estádio do decacampeão Bayern Munique, quinto posicionado, no jogo de encerramento da ronda, enquanto o Dortmund ocupa o oitavo posto.

O Union Berlim vai defrontar o Sporting de Braga em 27 de outubro, em jogo da quinta e penúltima ronda do Grupo D da Liga Europa, liderado pelos belgas do Union Saint-Gilloise, com três pontos de vantagem sobre os minhotos e quatro sobre os alemães, terceiro colocados.

Horas antes, o Colónia tinha-se imposto por 3-2 em casa ao Augsburgo, subindo à sétima posição, aproveitando o desaire sofrido no sábado pelo Werder Bremen ante o Mainz (2-0).