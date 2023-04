Union Berlim reforça terceiro lugar e aproxima-se da liderança da Bundesliga

Após vitória pela margem mínima frente ao Borussia Monchengladbach.

O Union Berlim consolidou este domingo o terceiro lugar da Bundesliga e aproximou-se da liderança da prova, agora ocupada pelo Dortmund, ao vencer por 1-0 no estádio do Borussia Mönchengladbach, em jogo da 29.ª jornada.

Um golo marcado pelo surinamês Sheraldo Becker, aos 60 minutos, foi suficiente para a equipa da capital germânica se impor no reduto do 10.º classificado, numa partida em que o português Diogo Leite foi totalista na defesa dos visitantes.

O Union Berlim ficou a cinco pontos do líder e a quatro do Bayern, campeão nos últimos 10 anos, que perdeu no sábado na visita a Mainz, por 3-1, e foi desalojado do comando pelo Dortmund, vencedor por robusto 4-0 na receção ao Eintracht Frankfurt.

Além de ter capitalizado a escorregadela dos bávaros, o Union Berlim também consolidou o terceiro lugar relativamente ao perseguidor Leipzig, que perdeu por 2-0 com o Bayer Leverkusen e caiu da quarta para a quinta posição, tendo sido ultrapassado pelo Friburgo.

O Friburgo foi mesmo o primeiro a entrar hoje em ação e cumpriu com distinção a tarefa de pressionar os rivais, ao golear por 4-0 na receção ao Schalke 04, penúltimo classificado, com um 'bis' do austríaco Michael Gregoritsch (07 e 35 minutos) e golos de Lucas Holer (62) e Matthias Ginter (82).

O Leipzig não conseguiu responder à altura e foi batido no estádio do Bayer Leverkusen, na sequência dos golos do checo Adam Hlozek, aos 40 minutos, e de Nadiem Amiri, aos 86, de grande penalidade, num lance que custou a expulsão do húngaro Dominik Szoboszlai nos visitantes.

O avançado português André Silva tinha entrado em campo pouco tempo antes, aos 81 minutos, para o lugar do pouco inspirado Timo Werner, mas foi incapaz de evitar uma derrota que impediu o Leipzig de recuperar o quarto posto, o último de acesso à Liga dos Campeões da próxima época.