Union Berlim, de Diogo Leite, no pelotão da frente após goleada

Triunfo frente ao ao Mainz na primeira ronda da Bundesliga.

O Union Berlim, com o português Diogo Leite a titular, ganhou ao Mainz (4-1), com hat trick de Kevin Behrens, e o Eintracht Frankfurt bateu o Darmstadt (1-0), na primeira ronda da Liga alemã de futebol.

O avançado alemão Behrens marcou logo no primeiro minuto do jogo, repetindo a dose aos nove e aos 70, com o sérvio Milos Pantovic a fazer o quarto golo da formação da casa, já depois do francês Anthony Caci ter reduzido para o Mainz, que ainda desperdiçou duas grandes penalidades (aos 63 e aos 88).

No outro jogo do dia, que fechou a primeira jornada da Bundesliga, o Eintracht Frankfurt, com o defesa luso Buta lançado aos 84 minutos para o lugar do internacional alemão Mario Gotze, ganhou pela margem mínima ao recém-promovido Darmstadt, graças a um golo solitário do atacante francês Randal Kolo Muani, aos 40.

Com os três pontos conquistados, e dada a diferença de golos, o Union Berlim segue no terceiro posto, atrás apenas do Bayern Munique e do líder Estugarda, e a formação de Frankfurt está no sétimo posto.