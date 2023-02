Union Berlim, de Diogo Leite, iguala Bayern na liderança da Bundesliga

Os Die Eisernen empataram na receção ao Schalke 04 e igualaram os 43 pontos do Bayern. Há duelo entre os dois na próxima jornada.

O Union Berlim empatou 0-0 na receção ao Schalke 04, este domingo, e igualou os 43 pontos do Bayern Munique, que lidera a Bundesliga devido à diferença de golos. A equipa da capital desperdiçou a oportunidade de regressar ao topo da tabela e o último classificado somou um ponto, estando agora a seis da zona de play-off.

Com o português Diogo Leite de fora, o Union Berlim não foi além do empate, mas poderá alcançar a liderança na próxima jornada, até porque vai medir forças com o Bayern no domingo, 26 de fevereiro.

De referir que o Borussia Dortmund, que está a jogar, também pode igualar os 43 pontos dos dois primeiros classificados em caso de vitória.