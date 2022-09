Union ao lado de Pavard: "Amem o futebol da mesma forma que amam que os vossos entes queridos"

Atual líder da Bundesliga quis demonstrar a solidariedade para com o jogador do Bayern, que admitiu ter sofrido uma depressão na altura do confinamento devido à pandemia

Rivais dentro do campo, Union de Berlim e Penjamin Pavard estão lado a lado na luta pela discussão da saúde mental. O internacional francês admitiu ter sofrido uma depressão no período de confinamento e o atual líder da Bundesliga veio a público demonstrar solidariedade.

"Não costumamos falar de outras equipas, de outros jogadores, mas desejamos felicidades a Benjamin Pavard, e esperamos que esta notícia não só ajude os outros nas suas próprias lutas, mas também nos lembre de cuidar dos nossos. Amem o futebol e amem o Union da mesma forma que amam os vossos entes queridos", escreveu o clube nas redes sociais.