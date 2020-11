Único jogo deste sábado da Liga francesa acabou em goleada

Redação com Lusa

O Brest goleou o Saint-Étienne por 4-1, no único desafio deste sábado da 11.ª jornada da Liga francesa, pois o desafio do Marselha com o Nice foi adiado devido a um surto de covid-19 nos forasteiros.

Com este resultado, o Brest, que selou o resultado ao intervalo, igualou o Metz e o Bordéus no 10.º lugar, com 15 pontos, enquanto o Saint-Étienne é 15.º com 10.

O desafio entre o Marselha de André Villas-Boas e o Nice foi adiado devido a um surto de covid-19 nos visitantes, o segundo desafio que os marselheses veem adiado devido à pandemia, depois de ter acontecido o mesmo no desafio com o Lens, da nona jornada.

O Paris Saint-Germain lidera com 24 pontos, mais quatro do que o Mónaco; o Marselha tem 18, mas menos dois jogos, pelo que, se os ganhar, partilhará o comando com os parisienses.

O Marselha vai ser adversário do FC Porto na quarta-feira na Liga dos Campeões.