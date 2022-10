União Europeia inicia julgamento da transferência de Messi para o PSG

Um grupo de sócios franceses do Barcelona denunciou a operação na justiça civil, considerando que o clube catalão não teve condições para competir com o PSG devido ao Fair-Play financeiro da UEFA, cuja aplicação varia consoante os regimes fiscais de cada país.

Esta terça-feira assinala o início da audiência pública à transferência que levou Lionel Messi do Barcelona para o PSG, a custo zero, no verão do ano passado, na sequência de uma queixa ao Tribunal Geral da União Europeia (UE) por parte de um grupo de sócios franceses do clube catalão.

Esse grupo de sócios considera que o Barça não teve condições para competir com o campeão francês devido ao Fair-Play financeiro da UEFA, cuja aplicação varia consoante os regimes fiscais de cada país. É de acrescentar que o teto salarial da LaLiga também impediu a permanência do astro argentino em Camp Nou.

De acordo com o jornal Marca, o objetivo do grupo que apresentou a queixa passa por propor à UE que todas as Ligas europeias cumpram um modelo único do Fair-Play financeiro, que passaria a estar ao seu encargo.

Outro cenário em cima da mesa será o de as restantes Ligas europeias passarem a reger-se pelo Fair-Play espanhol, sendo que esta ideia conta, naturalmente, com o apoio de Javier Tebas, presidente da LaLiga.

Para já, é a transferência de Lionel Messi que será descortinada no Tribunal Geral da União Europeia, em Bruxelas, restando saber que eventuais desenvolvimentos a queixa apresentada poderá trazer.