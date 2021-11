Unai Emery não está interessado em treinar o Newcastle, diz a BBC

O Newcastle ainda procura substituto para Steve Bruce e Unai Emery não deverá ser o próximo treinador dos magpies, embora exista interesse do clube inglês.

Unai Emery foi apontado, nos últimos dias, como forte candidato ao cargo de treinador do Newcastle, mas o espanhol não estará interessado no projeto, de acordo com a BBC. A estação de televisão britânica cita o colaborador Guillem Balague, especialista em futebol espanhol, que adianta que os novos donos dos magpies não têm uma visão bem definida do que querem para o clube.

"O que é que Unai Emery e Eddie Howe [ex-Bournemouth e também apontado ao cargo] têm a ver um com o outro, por exemplo?", questiona Balague.

Depois da vitória por 2-0 sobre o Young Boys, o treinador do Villarreal comentou que não sabe de nenhuma proposta do Newcastle.