Unai Emery e Piqué em troca de galhardetes: "Ultrapassa isso, Unai"

Piqué comentou a arbitragem do Real Madrid-Valência e, no dia seguinte, Unai Emery, treinador do Villarreal, criticou o central. Mas não ficou sem resposta.

Unai Emery, treinador do Villarreal, e Gerard Piqué, defesa-central do Barcelona, trocaram algumas palavras menos carinhosas na noite de domingo. O submarino amarelo empatou 2-2 na receção ao Atlético de Madrid e viu um golo ser invalidado na primeira parte por mão na bola de Parejo. O treinador não concordou e criticou a decisão, lembrando um lance com o jogador do Barça no passado, no mesmo estádio.

"O que aconteceu com o Piqué aqui foi mão na bola e penálti. Claramente tocou com a mão na bola. E perdemos esse jogo. Custa-me que ele tenha negado isso mais tarde. O que aconteceu hoje não foi mão na bola do Parejo. Ontem [sábado], o Piqué foi para o Twitter falar do Real Madrid-Valência. Em vez de se calar disse aquilo para enganar as pessoas. Temos de respeitar o que o VAR decide, eu aceito", referiu o técnico na conferência de imprensa após o empate frente aos colchoneros.

Pouco depois, através do Twitter, o internacional espanhol respondeu. "Estamos a falar de uma pessoa que, após três anos, continua a queixar-se do árbitro do 6-1 [Barcelona-PSG, na Liga dos Campeões, quando Emery treinava os franceses]. Ultrapassa isso, Unai", escreveu o defesa.