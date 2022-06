Umtiti: uma dor de cabeça no Barcelona prestes a mudar de ares

Central, garantem em França, quer deixar o clube e são muitas as possibilidades elencadas.

Parece estar a chegar ao fim a aventura de Samuel Umtiti no Barcelona, seis anos depois da chegada. Segundo escreve o jornal L' Équipe, o central francês pretende dar um novo rumo à carreira e tentar reencontrar, longe de Camp Nou, a alegria de jogar, depois de um autêntico calvário motivado por problemas físicos, que o levaram a fazer apenas 50 jogos nas últimas quatro épocas, um em 2021/22.

As possibilidades elencadas são algumas. O regresso a França é uma hipótese que ganha força, com Marselha e Nice em destaque. O Lyon, onde deu nas vistas antes de rumar à Catalunha, também não é de descartar e até será muito do agrado do jogador.

Em Itália também poderá haver portas abertas, com Roma, treinada por Mourinho, e Lázio à cabeça.

Umtiti, 28 anos e com contrato até 2026, conquistou dos campeonatos pelo Barcelona, mas teve como ponto alto a conquista do Mundial ao serviço da seleção francesa.