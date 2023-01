Umtiti alvo de cânticos racistas contra a Lázio acaba jogo em lágrimas

També,m o zambiano Lameck Banda foi alvo dos adeptos da equipa de Roma

O defesa francês Umtiti, do Lecce, foi esta quarta-feira alvo de cânticos racistas por parte dos adeptos da Lázio, no confronto da Serie A entre as duas equipas.

Mas Umtiti não foi o único alvo dos cânticos, também o seu colega zambiano Lameck Banda foi alvo.

No final da partida, os adeptos do Lecce entoaram o seu nome, em defesa do seu jogador, e Umtiti emocionou-se e saiu em lágrimas. Recebeu depois um abraço do presidente do clube, Saverio Sticchi Damiani.

"Quando o árbitro parou o jogo para o 'speaker' pedir o fim dos cânticos racistas, ele queria que o jogo fosse retomado para responder em campo. Reagiu como um verdadeiro campeão", disse Damiani.

' ! @samumtiti !



#KeepRacismOut @SerieA pic.twitter.com/wqGWCOGDQ7 - U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) January 4, 2023