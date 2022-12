Uma transferência milionária à vista: "Prefiro que saia no verão..."

Gakpo fez três golos no Mundial do Catar

Gakpo brilhou no Mundial, tal como já tinha feito ao serviço do PSV.

Cody Gapko protagonizou um grande Mundial ao serviço dos Países Baixos, com três golos marcados em cinco jogos, e a saída do PSV é uma questão de tempo. Isso mesmo admitiu Ruud van Nistelrooy, atualmente treinador do clube de Eindhoven.

"Simplesmente chega um momento em que já não pode dizer que não", disse o antigo goleador. "Se puder escolher, prefiro que saia no verão, mas pode ser transferido já", completou em declarações reproduzidas pelo Voetbal International.

O Manchester United foi um dos clubes interessados no passado verão, mas não chegou aos 60 milhões de euros exigidos pelo PSV, sendo provável que volte à carga em janeiro.

Gakpo, avançado de 23 anos, marcou 13 golos e fez 18 assistências em 24 jogos ao serviço do emblema neerlandês esta época.