Uma tatuagem que pode custar bem caro a adversário do Benfica na Liga Europa

Avançado poderá ter quebrado as regras do confinamento e o Arsenal vai investigar o caso.

Pierre-Emerick Aubameyang foi autor de um hat-trick no triunfo do Arsenal frente ao Leeds, no domingo, por 4-2. No entanto, o momento de glória do avançado pode ser "assombrado" com problemas com a lei, e tudo devido a... uma tatuagem.

De acordo com a Imprensa internacional, o jogador terá feito uma nova tatuagem na mão esquerda a 9 de fevereiro, segundo pode ver-se na conta de Instagram de Alejandro Nicolas Bernal, o autor da mesma. E apesar de não se saber se o vídeo presente na mesma rede social é atual ou de um momento anterior [o tatuador refere que é de 2019], a verdade é que as restrições em vigor no Reino Unido estabelecem o encerramento de todos os salões de tatuagens e de todas as suas atividades, pelo que o jogador poderá mesmo ter infringido a lei.

Assim, o adversário do Benfica na Liga Europa, poderá enfrentar problemas com o próprio clube, com a Liga inglesa e mesmo com a Justiça britânica.

"Vamos falar com ele para o recordar das suas responsabilidades e para esclarecer o que se passou exatamente", disseram os gunners, através da agência noticiosa PA.