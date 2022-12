Uma reunião para definir o tema Deschamps: "Se não quiser continuar..."

Noel Le Graet diz ter total confiança no treinador que perdeu a final do recente Mundial, mas que ganhou em 2018.

Se depender do presidente da Federação Francesa de Futebol, Didier Deschamps irá manter-se ao leme da seleção vice-campeã mundial. Noel Le Graet concedeu uma entrevista ao Ouest-France e garantiu que tem toda a confiança no técnico, depois de ter realizado "um bom trabalho".

"Não pensei na possibilidade de Didier sair. Alguns jornalistas querem isso mude, mas esse tipo de coisas não me influenciam de modo algum. Didier fez um bom trabalho, tem prioridade e penso que estamos de acordo [sobre a continuidade]", afirmou o dirigente.

Para a próxima semana, todavia, está agendada uma reunião entre as partes. "Se não quiser continuar, será muito breve. Se quiser ficar, haverá conversas mais longas. Queremos encerrar este tema antes do final do ano, se for possível", explicou.

"Didier fez evoluir a equipa. Apenas sobravam nove jogadores de 2018 no Catar. Esta equipa continuará a crescer para 2024 [Europeu] e o que acabou de fazer é notável. Os franceses também demonstraram um grande carinho para com a seleção", rematou.

Deschamps, recorde-se, levou a França ao título Mundial em 2018 e no Catar perdeu a final nas grandes penalidades com a Argentina. Zidane tem sido um nome apontado ao cargo.