Uma renovação que não avança no Milan e há quem defenda medidas duras

Kessié é uma das referências da equipa, adversária do FC Porto na Champions.

Franck Kessié está em final de contrato com o Milan e a situação parece estar a criar algum incómodo no seio do clube. As negociações para a renovação do médio costa-marfinense não apresentaram, até ao momento, resultados positivos para o adversário do FC Porto na Champions, ao ponto de haver quem defenda uma tomada de posição mais dura.

Segundo escreve o "Tuttosport", alguns responsáveis do Milan entendem que o ideal será tentar amealhar algum dinheiro com uma venda em janeiro, mas outros vão mais longe e entendem que o jogador de 24 anos não deveria voltar a vestir a camisola do emblema italiano.

Kessié, que tem sido apontado, por exemplo, a Real Madrid e Barcelona, está em San Siro desde a época 2017/18. Em Itália representou ainda Atalanta e Cesena.