Uma proposta de quase 50 milhões de euros por um suplente do United

Dean Henderson, à direita, com De Gea

Dean Henderson quer somar minutos e o Newcastle está atento.

Tapado por David de Gea no Manchester United, Dean Henderson tem a vontade de deixar Old Trafford na próxima temporada, isto se a aposta de Erik ten Hag for o guardião espanhol, como se prevê. O internacional inglês (um jogo realizado) de 25 anos pretende somar minutos de jogo e a imprensa inglesa assegura que o Newcastle está atento a esse dado.

Segundo o "Manchester Evening News", os "magpies" estão interessados em Henderson, reavivando um desejo que já tinham em janeiro, mas sem que na altura tivesse existido acordo com o United. A notícia diz que o novo rico do futebol inglês está disposto a avançar com uma proposta de 47,5 milhões de euros.

Dean Henderson chegou ao Manchester United, onde também foi formado, na última época, e chegou a ter o estatuto de titular, com 26 jogos realizados, Na atual fez apenas três.