Uma primeira parte de luxo num palco novo: assim foi a retoma do Real Madrid

Triunfo merengue por 3-1 frente ao Eibar, na jornada na jornada 28 do campeonato espanhol.

O Real Madrid regressou da melhor forma ao campeonato espanhol, com um triunfo por 3-1 frente ao Eibar, encontro da jornada 28. A formação orientada por Zidane construiu a vitória na primeira parte, período em que marcou os três golos.

Kroos deu vantagem aos merengues logo ao quarto minuto, seguindo-se os golos de Sergio Ramos (30) e Marcelo (37). O melhor que o Eibar conseguiu foi reduzir por Bigas, ao minuto 60.

Com o Santiago Bernabéu em obras, a nova casa do Real Madrid nos jogos como visitado é o estádio Alfredo Di Stéfano, no centro de treinos de Valdebebas. E foi esse o palco do encontro que manteve a equipa a dois pontos do Barcelona, líder com 61 no total.

Já o Eibar, que teve Paulo Oliveira no eixo defensivo e Rafa Soares em estreia na segunda parte, está no 16.º posto, com apenas dois pontos de vantagem para a linha de água.

Também neste domingo, o Atlético de Madrid, sem João Félix, empatou 1-1 na visita ao Atlético Bilbau, desperdiçando a oportunidade de se isolar provisoriamente no quarto lugar.

No estádio San Mamés, a equipa da casa adiantou-se no marcador aos 37 minutos, com um golo de Iker Muniain, mas os madrilenos chegaram ao empate apenas dois minutos depois, por intermédio de Diego Costa, que não faturava desde outubro, antes de se lesionar com gravidade.

O avançado do Atlético de Madrid, que dedicou o golo a Virgínia Torrecilla, jogadora da equipa feminina do clube, operada recentemente a um tumor cerebral, aproveitou da melhor forma um passe de Koke para repor a igualdade.