Prenda para Xavi? Garantem que o Barcelona prepara proposta de 40 milhões

Clube catalão estará a preparar uma investida por Karim Adeyemi.

Com Xavi já a trabalhar no Barcelona, cresce a expectativa em torno de possíveis movimentações do clube catalão no mercado, depois de garantido Dani Alves, que se encontrava livre. Segundo A "Sport1", da Alemanha, Karim Adeyemi tem tudo para se tornar a primeira grande contratação para o treinador espanhol em Camp Nou.

Segundo o referido meio de comunicação, o interesse é sério e nos próximos dias poderá chegar uma oferta de 40 milhões de euros ao Red Bull Salzburgo, da Áustria.

O avançado de 19 anos tem sido uma das surpresas da temporada, com 15 golos em 22 jogos. Já tem três internacionalizações pela principal seleção alemã, e com um golo apontado.