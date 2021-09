Uma porta fechada a Haaland: "Suponho que o seu futuro esteja no estrangeiro"

Haaland, goleador do Dortmund

Erling Haaland foi um dos nomes mais falados do mercado de transferências que terminou na terça-feira. No entanto, o futuro do avançado norueguês continua a ser bastante discutido um pouco por todo o mundo.

Esta quinta-feira, por exemplo, o internacional norueguês já foi apontado a Real Madrid e Manchester United. Agora, da Alemanha, surgem declarações que vão de encontro a uma possível saída do jogador da Bundesliga. E, tendo em conta o emissário, fecha-se assim uma porta. Pois bem, o diretor geral do Bayern, Rummenigge , em declarações ao "Bild", disse acreditar que o futuro de Haaland passará por fora da Alemanha, pelo que o emblema bávaro - também associado ao interesse no jovem - não é um destino provável.

"Haaland converteu-se numa figura absoluta da Liga alemã. Mas temo que não fique na Bundesliga", começou por dizer.

"Os números que circulam mostram que é difícil mantê-lo na Alemanha. Suponho que o seu futuro esteja no estrangeiro", concluiu Rummenigge.