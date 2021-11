Uma porta aberta para Eriksen após paragem cardíaca no Europeu

Um regresso ao Ajax não parece posto de parte. Está impossibilitado de jogar em Itália.

Christian Eriksen vive momentos de incerteza na carreira. O médio internacional dinamarquês está impedido de jogar em Itália até ao final da época, pelas autoridades de saúde, ainda como consequência da paragem cardíaca sofrida durante o Euro'2020, na partida com a Finlândia.

O jornal Corriere dello Sport" adianta esta terça-feira que o atual jogador do Inter está a ponderar um regresso ao Ajax, clube onde deu nas vistas antes de reforçar o Tottenham, em 2013. A informação acrescenta que isso permitiria ao campeão italiano em título poupar os 7,5 milhões de euros de salário que o jogador recebe, sendo que o contrato é válido até 2024.

"Ainda que as condições físicas do jogador não cumpram as exigências italianas, o mesmo poderá ser conseguido noutros países, onde o jogador poderia retomar a sua atividade competitiva", informou o Inter no passado mês de outubro, referindo que uma mudança de clube "não está excluída".