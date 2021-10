Uma pista sobre o futuro: "Acordo todas as manhãs a pensar no Chelsea"

Rudiger está em final de contrato com o clube londrino, mas a renovação está em cima da mesa.

Em final de contrato com o Chelsea, Antonio Rudiger é um caso que o clube londrino tenta resolver o mais rapidamente possível, perante o risco de ver o titular no eixo defensivo sair a custo zero no final da temporada.

Em entrevista ao "Guardian", o internacional alemão abordou a situação e deixou aberta a porta da renovação. "O mais importante é que me sinto feliz aqui", afirmou, vicando que Tuchel lhe deu "uma vida nova" no Chelsea.

"Estou a falar com o clube. Houve uma conversação entre Marina (Granovskaia), a diretora do Chelsea, e o meu agente. Não tenho nada a ver com as especulações. O assunto está entregue ao meu agente. Estou concentrado no que estou a fazer, porque acordo a pensar no Chelsea todas as manhãs", disse ainda.

Rudiger, 28 anos, representa o Chelsea desde a época 2017/18, após passagens por Roma e Estugarda. Tem sido apontado, por exemplo, ao Real Madrid.