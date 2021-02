Uma novidade na Roma pela qual Paulo Fonseca esperava há muito tempo

Zaniolo está de regresso aos treinos da equipa, embora ainda condicionado e à parte do plantel.

O futebolista italiano Nicolo Zaniolo regressou aos treinos na Roma, do técnico português Paulo Fonseca, depois de seis meses de ausência devido a uma grave lesão no joelho, revelou este terça-feira o emblema italiano.

No seu site oficial, a Roma congratulou-se com o regresso do extremo de 21 anos, colocando várias imagens e vídeos do internacional italiano no relvado, em que ainda treinou condicionado e à parte do plantel liderado pelo treinador luso.

Zaniolo teve um ano de 2020 para esquecer, tendo sofrido primeiro, em fevereiro, uma rutura de ligamento no joelho direito e, depois em setembro, ao serviço da seleção italiana, igual lesão, mas no joelho esquerdo.

A Roma, que na quinta-feira recebe o Braga na segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa (vitória por 2-0 no primeiro jogo no Minho), só deverá voltar a contar com o jogador a partir de abril.