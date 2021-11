Uma novidade na primeira convocatória de Xavi como treinador do Barcelona

Uma estreia nos convocados do Barcelona, além de quatro regressos.

Este sábado marcará a estreia Xavi Hernández no banco do Barcelona como treinador do emblema "blaugrana", e logo no dérbi com o Espanhol. Mas o novo técnico não será a única novidade no banco de suplentes.

Na primeira convocatória do antigo jogador "culé", regressam os fundamentais Piqué, Sergi Roberto, Eric García e Nico González, recuperados de lesão, mas há também uma estreia. Trata-se de Ilias Akhomach, extremo de 17 anos da formação.

Ora veja a convocatória de 23 jogadores: