Uma noite de golos para o Real Madrid frente ao Leganés

Real Madrid está no segundo lugar do campeonato espanhol

Triunfo por 5-0 frente ao último classificado do campeonato espanhol.

O Real Madrid voltou às vitórias no campeonato espanhol de futebol, goleando em casa o Leganés, último classificado, por 5-0, ficando a apenas um ponto do líder Barcelona, que na véspera também marcou cinco golos ao Valladolid. O jovem brasileiro Rodrygo, 18 anos, ex-Santos, marcou o primeiro tento do jogo aos sete minutos, após assistência do francês Benzema, que repetiu o feito e serviu o alemão Toni Kroos para o segundo logo no minuto seguinte.

Aos 24 minutos, de penálti, Sérgio Ramos ampliou a vantagem dos 'merengues' para 3-0, resultado com que chegou o intervalo.

Já na segunda parte, foi a vez de Benzema faturar, também da marca dos 11 metros, cedendo de seguida o seu lugar ao ponta de lança sérvio Luka Jovic (ex-Benfica), que viria a marcar de cabeça perto do apito final do árbitro (90+1), após assistência de Daniel Carvajal.

Do lado do Leganés, nota para o português Kevin Rodrigues, que foi titular, tendo sido substituído aos 56 minutos pelo espanhol José Recio.

Com o triunfo, a formação orientada por Zidane leva agora 21 pontos em 10 partidas, menos um ponto do que o líder Barcelona.

Nas outras partidas do dia, Valência e Sevilha empataram a uma bola, com os andaluzes a adiantarem-se no marcador aos 45+3 por intermédio do atacante argentino Lucas Ocampos, e os valencianos a restabelecerem a igualdade aos 81 por Rubén Sobrino.

O ex-sportinguista Thierry Correia foi suplente não utilizado no Valência, enquanto o internacional português Gonçalo Guedes falhou o jogo por lesão, tal como Daniel Carriço, que desfalcou o Sevilha.

Apesar do empate, o Sevilha conservou o quinto lugar com 20 pontos em 11 jogos, enquanto o Valência segue em 11.º na La Liga (14 pontos em 11 jogos).

Por seu turno, a Real Sociedad, sexta classificada, foi surpreendida em casa pelo Levante (10.º), perdendo por 2-1. O macedónio Enis Bardhi adiantou os visitantes aos 24 minutos e, aos 40, Borja Mayoral ampliou a vantagem. A reação da formação basca chegou aos 47 num remate à meia volta do brasileiro Willian José, mas foi insuficiente para evitar a derrota.

Também no País Basco, o Atlético de Bilbao impôs-se ao Espanhol por 3-0, com dois golos de Iker Muniain (4 e 17 minutos) e um autogolo de Víctor Gómez aos 79. Com os três pontos, a equipa da casa ascendeu ao oitavo lugar com 16 pontos em 11 jogos, enquanto o Espanhol é penúltimo com apenas oito pontos em igual número de encontros.

Por fim, o Bétis, que não contou com o internacional português William Carvalho (ex-Sporting) devido a lesão, recebeu e venceu em cima do apito final do árbitro o Celta de Vigo por 2-1, com golos do brasileiro Emerson (8 minutos) e do francês Nabil Fekir (90), tendo Iago Aspas marcado um penálti com sucesso para os galegos aos 70 minutos.

Ambas as equipas estão a fazer um campeonato abaixo das expectativas, com o Bétis na 15.ª posição (12 pontos em 11 jogos) e o Celta de Vigo na 18.ª (nove pontos em 11 jogos).